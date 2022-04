Polícias Militar e Civil do Paraná recebem novas viaturas

Da Redação

O governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou nesta terça-feira (26), em cerimônia no pátio da Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, 98 novos veículos para uso das Polícias Militar (89) e Civil (9). O investimento do Governo do Estado nesta ação foi de R$ 19,1 milhões, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A renovação da frota alcança todas as regiões do Estado e faz parte de um plano de modernização das polícias no Paraná, que em pouco de mais de três anos contou com mais de R$ 2 bilhões, de acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública. Esses novos veículos, por exemplo, vão permitir reduzir o tempo de uso de algumas viaturas de dez para cinco anos. “É mais estrutura para as nossas polícias, quase 100 novas viaturas e quase R$ 20 milhões em investimentos”, disse o governador.

“São investimentos em equipamentos, estrutura, tecnologia e em centros de inteligência que colocamos em ação desde 2019, promovendo uma grande reestruturação na área. Tudo isso faz com que a segurança pública funcione no Paraná. É com muito orgulho que podemos dizer que temos uma das melhores forças policiais do País”, ressaltou Ratinho Junior.

“E há também muito investimento em material humano, com a reestruturação das carreiras policiais, a implantação da diária extrajornada e do vale-alimentação, o que nunca existiu nas forças de segurança do nosso Estado”, acrescentou.

Ele afirmou que as diferentes plataformas de reestruturação têm impacto direto no dia a dia da população paranaense, com a redução dos índices de criminalidade. Citou a queda de 5,7% no número de mortes violentas intencionais no último ano – em 139 municípios não foram registradas ocorrências. Houve, ainda, a diminuição de 20,08% nos roubos em geral em comparação com 2020. Foi o menor índice desde 2018.

Em Curitiba, reforçou o governador, a queda de 2020 para 2021 foi mais acentuada, de 28,48% – de 12.976 para 9.280 ocorrências. “É isso que queremos: levar mais segurança para as famílias do Paraná. E aqui, desde que assumimos, a criminalidade tem diminuído ano a ano”, disse.

O secretário de Estado da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares, lembrou que há um trabalho integrado nesta área. “São 117 obras em andamento, além da valorização dos profissionais, representando um investimento de R$ 2,2 bilhões na gestão. E teremos mais. Nos próximos meses vamos entregar mais 350 viaturas para todo o Paraná e outras 32 exclusivas para patrulhar as fronteiras”, enfatizou o secretário.

POLÍCIA MILITAR – Das 89 viaturas entregues à Polícia Militar do Paraná (PMPR), 66 serão distribuídas às unidades de área que atendem os municípios de Curitiba, São José dos Pinhais, Colombo, Piraquara, Paranaguá, Jacarezinho, Wenceslau Braz, Santo Antônio da Platina, Cambé, Assaí, Bandeirantes, Cornélio Procópio, Rolândia, Apucarana, Ibiporã, Londrina, Maringá, Paranavaí, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Loanda, Cascavel, Quedas do Iguaçu, Medianeira, Matelândia, Dois Vizinhos, Pato Branco, Palmas e Toledo.

Outras 23 vão para os batalhões especializados da PMPR, sendo 16 para o Batalhão de Fronteira (BPFRON), três para o Batalhão de Operações Especiais (Bope), duas para o Batalhão de Polícia Ambiental-Força Verde (BPAMB-FV) e duas para a 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3ª CIPM), situada em Loanda, na região Noroeste.

“Essas viaturas vão apoiar o patrulhamento regular em todo o Paraná. Daqui da Academia do Guatupê elas já saem em operação, vão para as ruas. Priorizamos na distribuição os batalhões em que havia maior necessidade de substituição da frota”, afirmou o coronel Hudson Leôncio Teixeira, comandante-geral da PMPR.

POLÍCIA CIVIL – Em relação às nove viaturas destinadas à Polícia Civil, três irão para o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), duas ao Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre), outras duas para a Divisão Estadual de Narcotráfico (Denarc), e mais duas para a 8ª subdivisão policial de Paranavaí, também no Noroeste.

“Essa gestão municipalista do Governo do Estado faz toda a diferença. O Estado se mostra presente em todas as cidades do Paraná por meio da segurança pública”, destacou o prefeito de Bandeirantes, na região Norte, Jaelson Ramalho Matta.

PRESENÇAS – Participaram da cerimônia os secretários de Estado da Saúde, César Neves; do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Everton Souza; o chefe da Casa Militar, tenente-coronel, Sérgio Vieira; o comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná, coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior; o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Fernando Schunig; o comandante da Academia Policial Militar do Guatupê, tenente-coronel Waldick Alan de Almeida Garrett; o subcomandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Rui Noé Barroso Torres; o chefe da Divisão de Infraestrutura da Polícia Civil, delegado Getúlio de Morais Vargas; o chefe do Centro de Operações Policiais Especiais, delegado Rodrigo Brown de Oliveira; os deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli, Soldado Adriano José, Guto Silva, Nelson Luersen, Adelino Ribeiro, Tiago Amaral, Alexandre Amaro, Márcio Nunes, Delegado Fernando Martins e Pedro Paulo Bazana; além de prefeitos dos municípios atendidos.

Veja como serão distribuídas as novas viaturas entregues:

Viaturas da Polícia Civil

3 para o Centro de Operações Policiais Especiais – Cope

2 para o Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre)

2 para a Divisão Estadual de Narcotráfico – Denarc

2 para a 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí.

Viaturas da Polícia Militar

66 para unidades que atendem Curitiba, São José dos Pinhais, Colombo, Piraquara, Paranaguá, Jacarezinho, Wenceslau Braz, Santo Antônio da Platina, Cambé, Assaí, Bandeirantes, Cornélio Procópio, Rolândia, Apucarana, Ibiporã, Londrina, Maringá, Paranavaí, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Loanda, Cascavel, Quedas do Iguaçu, Medianeira, Matelândia, Dois Vizinhos, Pato Branco, Palmas e Toledo.

23 serão entregues aos batalhões especializados da PM: 16 para o Batalhão de Fronteira (BPFRON); 3 para o Batalhão de Operações Especiais (Bope); 2 para o Batalhão de Polícia Ambiental-Força Verde (BPAMB-FV); 2 para a 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3ª CIPM), situada em Loanda.