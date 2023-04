Policiamento ostensivo continua nos CMEIs e escolas de Apucarana

Da Redação

Equipes da GCM e da PM participam das rondas

Agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal continuam realizando rondas, de maneira intensificada, nos centros infantis (CMEIs) e escolas das redes municipal, estadual e particular de Apucarana. Além disso, a PM está ministrando uma formação sobre Segurança Escolar Avançada aos profissionais da Educação. As iniciativas visam manter a tranquilidade nas unidades de ensino.

“Nós sabemos que a maioria das mensagens que vêm circulando nas mídias sociais com ameaças de ataque a escolas não passam de Fake News, mas nós estamos atentos e não vamos descuidar da segurança dos estudantes e professores. Eles são o nosso bem mais precioso. Neste sentido, eu agradeço ao tenente-coronel Marcos José Facio, do 10º Batalhão de Polícia Militar, e ao comandante Reinaldo Donizete de Andrade, da Guarda Civil de Apucarana, pela parceria e intensificação dos trabalhos da patrulha escolar no nosso município", disse o prefeito Junior da Femac.

A secretária de educação, professora Marli Fernandes, lembrou que todos os centros infantis e escolas da rede municipal já possuem câmeras de vigilância, alarmes, portões com trava eletrônica e interfones. “Além disso, nós estamos instalando monitores nas unidades de ensino, para que os diretores e coordenadores possam acompanhar sistematicamente as imagens das câmeras de segurança, e, em breve, disponibilizaremos também botões do pânico”, afirmou.

Neste primeiro momento, o 10º Batalhão de Polícia Militar está ministrando a formação em Segurança Escolar Avançada apenas aos professores e servidores da rede estadual de ensino. “Mas nós estamos em contato regular com o tenente-coronel Marcos José Fácio e, se ele tiver disponibilidade de horário, queremos trazer esse curso ainda nesta semana para os CMEIs e Escolas Municipais de Apucarana. Enquanto isso, os nossos profissionais e os membros dos Conselhos Escolares e das Associações de Pais, Mestres e Funcionários (APMF) receberam orientação para se inscreverem e participarem de uma formação em Segurança Escolar que está sendo oferecida, na modalidade de educação à distância, pela Secretaria de Estado da Educação (SEED) e o Batalhão de Patrulha Escolar da Polícia Militar do Paraná”, acrescentou.

“A administração municipal está empenhada em prevenir atos de violência e garantir a segurança nas escolas. Mas nós precisamos do apoio das famílias e da comunidade. Por isso, peço gentilmente que os pais dos nossos estudantes mantenham a calma e avisem a nossa Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar caso recebam alguma mensagem com ameaças às escolas. O setor de inteligência das nossas forças de segurança está verificando cada uma delas. É importante destacarmos também que a divulgação de Fake News configura crime e o quem cria ou compartilha notícias falsas pode ser responsabilizado", alertou o prefeito Junior da Femac.

fonte: Divulgação/Prefeitura de Apucarana Todos os estabelecimentos de ensino contam com o reforço na segurança

