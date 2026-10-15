Policial militar morre após cair de escada enquanto fazia reparos em casa, em Apucarana

Marcos José Machado, de 48 anos, estava internado desde 29 de setembro; imagens de câmeras mostram o policial trabalhando na parede antes do acidente







O policial militar Marcos José Machado, de 48 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (15), no Hospital da Providência, em Apucarana, no norte do Paraná, após permanecer 16 dias internado em decorrência de uma queda de escada na própria casa. O acidente aconteceu no dia 29 de setembro, quando ele realizava reparos na parede da residência.

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Imagens de câmeras de monitoramento de um imóvel vizinho mostram Marcos em cima de uma escada, aplicando massa na parede. A gravação, no entanto, não registra o momento da queda.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, o policial estava de folga e fazia a manutenção da lateral da casa, localizada no Residencial Joaquim Vicente de Castro. O acidente ocorreu por volta das 9h35, enquanto ele descia da escada após concluir a aplicação da massa.

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Foto: Reprodução redes sociais Foto: Reprodução redes sociais

Conforme o relato do irmão da vítima à polícia, o barulho da queda foi ouvido por um vizinho, que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Marcos bateu a cabeça contra o chão e sofreu convulsões.

O policial recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao Hospital da Providência, onde permaneceu internado. Apesar do atendimento médico, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu por volta das 2h desta quinta-feira.

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Marcos completou 48 anos no último dia 10 de outubro, enquanto ainda estava internado. Ele deixa esposa e dois filhos, além de amigos e familiares.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para a realização de necropsia. Até a última atualização desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.





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Foto: Reprodução vídeo Foto: Reprodução vídeo



