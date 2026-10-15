Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
LUTO

Policial militar morre após cair de escada enquanto fazia reparos em casa, em Apucarana

Marcos José Machado, de 48 anos, estava internado desde 29 de setembro; imagens de câmeras mostram o policial trabalhando na parede antes do acidente

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Policial militar morre após cair de escada enquanto fazia reparos em casa, em Apucarana
Autor Foto: Reprodução redes sociais



O policial militar Marcos José Machado, de 48 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (15), no Hospital da Providência, em Apucarana, no norte do Paraná, após permanecer 16 dias internado em decorrência de uma queda de escada na própria casa. O acidente aconteceu no dia 29 de setembro, quando ele realizava reparos na parede da residência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- LEIA MAIS: Polícia Civil deflagra operação contra tráfico no PR e mira líder na Inglaterra

Imagens de câmeras de monitoramento de um imóvel vizinho mostram Marcos em cima de uma escada, aplicando massa na parede. A gravação, no entanto, não registra o momento da queda.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, o policial estava de folga e fazia a manutenção da lateral da casa, localizada no Residencial Joaquim Vicente de Castro. O acidente ocorreu por volta das 9h35, enquanto ele descia da escada após concluir a aplicação da massa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Policial militar morre após cair de escada enquanto fazia reparos em casa, em Apucarana
AutorFoto: Reprodução redes sociais

Conforme o relato do irmão da vítima à polícia, o barulho da queda foi ouvido por um vizinho, que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Marcos bateu a cabeça contra o chão e sofreu convulsões.

O policial recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao Hospital da Providência, onde permaneceu internado. Apesar do atendimento médico, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu por volta das 2h desta quinta-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Marcos completou 48 anos no último dia 10 de outubro, enquanto ainda estava internado. Ele deixa esposa e dois filhos, além de amigos e familiares.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para a realização de necropsia. Até a última atualização desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Policial militar morre após cair de escada enquanto fazia reparos em casa, em Apucarana
AutorFoto: Reprodução vídeo


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente doméstico instituto médico legal Policial militar Pr Paraná saúde e segurança tragédia familiar
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV