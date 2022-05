Policial Militar de Apucarana recebe homenagem

Da Redação

O policial militar de Apucarana soldado Eluan Rodrigues de Lima, foi homenageado nesta sexta-feira (27). Ele foi escolhido como destaque do mês de abril, informou a assessoria do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

"O policial militar que se destaca pelos serviços prestados à Corporação é escolhido como o destaque do Mês. Ele é selecionado dentre aqueles que se destacaram por feitos julgados relevantes em atividades operacionais, de instrução ou administrativas, sendo que, devem ser levados em consideração os seguintes aspectos: respeito aos direitos humanos, espírito de corpo, profissionalismo, honestidade, patriotismo, constância, disciplina, dignidade, lealdade, coragem, civismo, justiça e honra. O Soldado Eluan ingressou nas fileiras da Corporação em 10 de outubro de 2012, e desde então desempenhou suas funções com comprometimento e profissionalismo, exercendo com louvor as missões que lhe foram confiadas. Entre as missões desempenhadas pelo militar, destaca sua atuação como auxiliar de coordenação do Curso de Formação de Soldados 2016/2017, onde auxiliou na formação de novos militares. Atualmente está classificado no PCS, atuando na P3 do Batalhão, auxiliando nos planejamentos e operações realizadas na Unidade, onde destaca-se de forma muito especial por sua desenvoltura, dedicação, proatividade e por seu elevado espírito de corpo, sendo respeitado e admirado por todo efetivo do 10º BPM. Com suas atitudes, o Soldado Eluan contribuiu para enaltecer ainda mais a imagem da PMPR e do 10º BPM perante a comunidade, recebendo diversas referências elogiosas por sua conduta exemplar, sendo por este motivo, escolhido como Policial Militar Destaque do Mês. Sempre bem humorado, contagia aqueles que o cercam com seu otimismo e espírito de corpo, estando sempre disposto a ajudar seus pares e superiores, sendo cediço que o Sd Eluan é, de fato, digno da homenagem ora recebida. Sua foto ficará exposta no hall de acesso do 10º BPM, para que todos os que acessem o pavilhão administrativo da Unidade – civis ou militares, compreendam a relevância do serviço prestado pelo homenageado, razão pela qual o Comandante sente-se honrado por poder contar com este nobre policial em sua Unidade, reconhece o árduo trabalho desempenhado e agradece o apoio incondicional prestado", informou a PM.