Policial militar cabo Fred será sepultado nesta terça-feira (4) em Apucarana

O velório do cabo da Polícia Militar (PM), Fred William Pereira Franzão, de 43 anos, terá início às 21h desta segunda-feira (3), na capela central de Apucarana. Familiares, amigos e colegas de farda poderão prestar suas últimas homenagens até a tarde de terça-feira (4), quando ocorrerá o sepultamento do PM, marcado para as 15h, no Cemitério Cristo Rei.

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A despedida ocorre após o falecimento repentino do policial, registrado na manhã desta segunda-feira. O agente sofreu um infarto enquanto estava no 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM). Ele foi prontamente socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar da cidade, mas não resistiu à gravidade do quadro clínico. O militar deixa dois filhos.

Integrando a Polícia Militar desde 2010, o cabo Fred construiu uma carreira marcada pela dedicação à segurança pública de Apucarana e região. Em nota oficial, o comando do 10º BPM manifestou profundo pesar e enalteceu a conduta do agente. "O cabo Fred pautou sua trajetória pela dedicação ímpar e pelo firme comprometimento com a segurança pública. Profissional exemplar e vocacionado, prestou relevantes serviços à corporação atuando em diversos setores ao longo de sua carreira, com notável destaque em sua passagem pelo setor de Operações com Cães do 10º BPM, onde desempenhou suas funções com técnica e paixão admiráveis", declarou a corporação.



