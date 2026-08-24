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Policial feminina do 10º BPM vence competição de tiro com mais de 125 agentes

Soldado Mônica de Souza foi destaque em evento que reuniu mais de 125 agentes de segurança no 6º BPM em Cascavel

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Policial feminina do 10º BPM vence competição de tiro com mais de 125 agentes
Autor soldado Mônica de Souza, do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) - Foto: Divulgação/PM

A soldado Mônica de Souza, integrante do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), de Apucarana, conquistou o primeiro lugar na categoria feminina da "Prova de Tiro 10 de Agosto – 50 anos das Operações de Choque", promovida pelo 6º BPM, em Cascavel, no dia 19 de agosto. O evento, que tem status internacional, segundo a PM, é apontado como a maior competição policial do Brasil na modalidade.

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A competição reuniu mais de 125 agentes, incluindo representantes do Brasil, da Argentina e do Paraguai. Durante as provas, os participantes foram submetidos a testes que avaliaram não apenas a precisão e o manejo correto do armamento, mas também o preparo físico, o controle emocional, as técnicas de combate e a capacidade de transpor obstáculos. O nível de exigência buscou simular as adversidades enfrentadas diariamente no serviço policial, valorizando o treinamento contínuo dos profissionais.


Policial feminina do 10º BPM vence competição de tiro com mais de 125 agentes
AutorFoto: Divulgação/PM

Além do aspecto competitivo, o torneio teve como objetivo principal promover a cooperação e a troca de experiências entre diferentes corporações. A iniciativa contou com a presença de membros da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Federal, bem como representantes da Polícia Penal, Guarda Municipal e do Exército Brasileiro.

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Como forma de reconhecimento pelo alto desempenho, os melhores colocados gerais foram premiados com troféus, medalhas e cinco armas de fogo.


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Apucarana Cascavel competição policial Mônica de Souza POLICIA MILITAR segurança TIRO
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