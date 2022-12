Policial de Apucarana ampara idoso após acidente e gesto comove

Da Redação

Os dois sentados no meio-fio em bate-papo 'olho no olho' comoveu mais de mil pessoas que curtiram a imagem no Facebook

Gentileza e empatia definem o gesto de um policial militar de Apucarana amparando um idoso de 95 anos, que se envolveu em um acidente de trânsito. O momento foi registrado pelas lentes do repórter Rodrigo Almeida, da Nova AM, e vem ganhando repercussão nas redes sociais desde sexta-feira (16/12).

A foto mostra o momento em que o subtenente da Polícia Militar (PM), Almir Freitas, acalmava e conversava com Lázaro Braz de Oliveira, que estava visivelmente chateado e nervoso com o que havia ocorrido. Os dois sentados no meio-fio em bate-papo 'olho no olho' comoveu mais de mil pessoas que curtiram a imagem no Facebook do repórter apucaranense.

"Um gesto simples que repercutiu. A gente sempre se sente bem ao fazer o bem. Além disso, o senhor Lázaro é uma pessoa com bastante idade, porém, muito lúcido, e não pude deixar de ajudá-lo naquele momento", observa o subtenente Almir, que não conhecia o idoso antes do que aconteceu.

"Muitas vezes as pessoas esquecem que antes de ser policial, somos humanos. Nesse caso, o senhor de 95 anos, totalmente regular perante as leis vigentes, tudo em dia, estava diante de um acidente de trânsito, que segundo ele era inédito. Nossa função ao chegar em um local de acidente é acalmar os ânimos e foi isso que fiz", complementa.

"Durante a conversa, senti que consegui sua confiança e conversamos até sobre assuntos familiares. O papo fluiu e acabei sentando ao seu lado. Ele tremia muito e fiquei com medo que algo de ruim pudesse acontecer com ele. Uma pessoa de muita idade, às vezes é carente de uma conversa e atenção. Acredito que deu certo o bate-papo. É sempre bom fazer o bem", acrescenta.

Relato do repórter

"Na manhã desta sexta-feira (16), a Polícia Militar (PM) atendeu a um acidente de trânsito envolvendo um ônibus do transporte coletivo de Apucarana e um Chevrolet Corsa. A batida também mobilizou socorristas do Corpo de Bombeiros. Mas dessa vez uma situação chamou minha atenção. O trabalho policial é muito mais que uma profissão, é uma vocação.

Enquanto acompanhava a ocorrência flagrei essa cena que me deixou orgulhoso. O subtenente Almir sentado ao lado do idoso de 95 anos que se envolveu no acidente. O senhor ficou bastante chateado e nervoso , pois ele nunca havia sofrido um acidente. Então, o subtenente foi conversar com ele e tranquilizá-lo.

Registrei esse momento para dividir com vocês o trabalho importante da polícia. Parabéns PM vocês convivem com um cotidiano de riscos e incertezas, mas ainda assim tem a sensibilidade de amparar quem precisa em uma situação difícil. É uma satisfação ver o trabalho de vocês do dever cumprido a cada missão".

Escrito por Fernanda Neme.

