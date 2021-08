Policiais participam de culto de aniversário da PMPR

Da Redação

Neste domingo (8), policiais militares do 10ºBPM participaram de culto em Ação de Graças aos 167 anos da Polícia Militar do Paraná. O culto foi celebrado pelo pastor Daniel, na Igreja Assembleia de Deus, em Apucarana, e contou com a presença de policiais, familiares e amigos. A palavra de Deus foi ministrada pelo subtenente Rodrigo.

Conforme informe informações da assessoria, um texto em homenagem à PMPR e aos pais policiais foi lido durante a cerimônia. A autora da redação, Priscila, foi agraciada pelo comandante do 10º BPM com uma moeda de mérito. Foi uma noite muito abençoada e cheia de emoção, em que os militares estaduais puderam render graças por mais um ano da nossa gloriosa Instituição.

No dia 10 de agosto, a Polícia Militar do Paraná completa 167 anos, e para comemorar esta data, diversas atividades estão sendo realizadas pelo 10º Batalhão de Polícia Militar.