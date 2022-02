Da Redação

Policiais militares que salvaram criança recebem homenagem

Nesta terça-feira (01), família visita a sede do 10º BPM para conhecer os policiais militares que ajudaram a salvar uma menina que sofria com convulsões, na semana passada. Pais e criança entregaram uma lembrança aos policiais militares como forma de reconhecimento e agradecimento pelo trabalho realizado.

O caso aconteceu na manhã da quarta-feira (26), por volta das 6h30, quando a Polícia Militar (PM) de Apucarana foi surpreendida ao se deparar com um veículo tentando fazer contato, através de buzinas, enquanto realizava um patrulhamento.

O acontecimento resultou no salvamento de uma criança de 04 anos que sofria com convulsões. Os policiais agiram rapidamente e abriram caminho para o carro da família em direção à sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), local mais próximo e com os equipamentos necessários para que o médico realizasse os primeiros socorros, enquanto faziam contato com a Central de Operações do 10º BPM para que ligassem para o SAMU informando do deslocamento a fim de agilizar o atendimento que seria prestado para a menina.

Após serem realizados os procedimentos cabíveis, a criança começou a chorar, demonstrando sinais que suas vias aéreas estavam desobstruídas. Por fim, a equipe do SAMU deslocou mãe e filha até o hospital materno para os procedimentos de praxe.

O resultado alcançado só foi possível devido à dedicação e profissionalismo dos policiais envolvidos e o desfecho positivo da ocorrência contribuiu para enaltecer a boa imagem da Polícia Militar e do 10º BPM.

"Foi um encontro muito especial para todos os presentes. Ver a criança feliz e saudável é extremamente gratificante, pois Deus colocou esta equipe no momento e lugar exato para que pudessem ajudar a família a salvar a vida da criança", afirmou o tenente coronel Marcos José Facio, comandante do 10º BPM.

Em casos de emergência, ligue 190. Para denúncia, disque 181 e, caso prefira mensagens, entre em contato pelo número (43) 99608-9469.