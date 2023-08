Policiais militares do 10º BPM treinam com novo armamento

Policiais militares do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Apucarana participam, nas últimas semanas, de um processo de habilitação para utilização do novo armamento adquirido pela Polícia Militar do Paraná, a pistola Beretta APX Full Size Calibre 9x19mm, adquirida pelo Governo do Estado para renovação do armamento.

Para manuseio do novo armamento, os militares realizaram a capacitação e, posteriormente, receberam a arma de fogo e coldres novos.

Além disso, o efetivo do 10º BPM também realizou treinamento para o porte velado de arma de fogo, recebendo instruções práticas para atuar em situações em que haja necessidade de reação enquanto o militar estiver à paisana. Segundo a corporação, as atividades têm o intuito de reforçar a segurança dos policiais e, consequentemente, de toda a população.

As forças de segurança do estado estão em processo de renovação do armamento. Os primeiros lotes de 18,7 mil pistolas começaram a chegar ao Paraná em 2022.

