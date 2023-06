Policiais militares do 10º BPM realizam doação de sangue

Nesta segunda-feira (12), os policiais militares que compõem o 10º Batalhão de Polícia Militar do Paraná (PMPR) se reuniram e realizaram uma ação de doação de sangue no Hemonúcleo de Apucarana, município localizado no Norte do Estado.

A iniciativa aconteceu em apoio ao Dia Nacional da Doação de Sangue, que ocorre no próximo dia 14 de junho. Os militares foram voluntários para ajudar a suprir os baixos estoques do banco de sangue. Uma única doação de sangue é capaz de salvar até quatro vidas.

No início deste mês, visto como "Junho Vermelho", a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) reforçou sobre a importância da doação de sangue. De acordo com a pasta, para manter o estoque adequado do banco de sangue são necessárias muitas doações. O ideal é que cada pessoa doe pelo menos duas vezes ao ano.

Os homens podem doar a cada dois meses, quatro vezes ao ano. Já as mulheres, a cada três meses, num máximo de três doações ao ano.

