Da Redação

Policiais interrompem festa com 350 pessoas em chácara

Policiais interromperam mais uma festa em Apucarana, desta vez com aproximadamente 350 pessoas, dançando e consumindo bebida alcoólica. O evento aconteceu na noite de sexta-feira (13) , em um salão existente em uma chácara na Rua Kishishi Fukuda próximo ao condomínio Florais do Lago.

De acordo com a PM, quando a equipe entrou no local as pessoas foram se dispersando e foi identificada a organizadora do evento. A PM informou a mulher sobre a proibição prevista no decreto estadual 8178, art. 7º, no que se refere a estar proibido realização de eventos dançantes, a organizadora alegou desconhecer tal fato.

Com a presença da polícia os frequentadores deixaram pacificamente o local, a organizadora foi advertida e devidamente qualificada no boletim de ocorrência.