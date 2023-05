Policiais flagram mulher agredindo gato até a morte em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Uma moradora de Apucarana, no norte do Paraná, foi presa após agredir e matar um animal doméstico na noite de sexta-feira (26). A situação ocorreu no Residencial Sumatra I e foi flagrada por policiais militares que patrulhavam aquela região.

De acordo com informações da PM, o caso de maus-tratos ocorreu por volta das 19 horas na Avenida Magno Cavalcanti Cerqueira. A equipe fazia ronda quando avistou uma mulher arremessando um gato por diversas vezes. O animal morreu por conta das agressões.

Ainda conforme a PM, a mulher apresentava sintomas de embriaguez. Ela foi presa e encaminhada à 17ª Subdivisão Policial (SDP) e deve responder por crime de abuso e maus-tratos contra animais.

A pena por esse tipo de crime prevê pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa.

