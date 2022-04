Da Redação

Policiais fazem surpresa de aniversário para apucaranense

Neste sábado (2), a Polícia Militar (PM), de Apucarana, realizou uma surpresa durante o aniversário do pequeno Arthur William, que completou 6 anos. O menino é fã do serviço policial e deste muito cedo externou sua admiração pela corporação.

Durante a festa, Arthur entrou na viatura, tirou fotos e cantou os parabéns ao lado da equipe policial. Com certeza, o dia ficará marcado na memória do pequeno apucaranense e dos militares presentes, que desejam um feliz aniversário, muitas conquistas e que possa trilhar sempre os caminhos do bem.

Serviço da PM:

Emergência: 190

Disque denúncia: 181

WhatsApp para denúncias: (43) 99608-9469