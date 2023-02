Policiais fazem a alegria de aniversariante em Apucarana

Da Redação

Integrantes da Polícia Militar (PM), de Apucarana, fizeram a alegria de um menino ao chegar de surpresa em sua casa neste sábado (18), no dia em que ele completou 10 anos de vida. A visita aconteceu em uma residência localizada no Núcleo Habitacional João Paulo I.

A família do aniversariante Abner Felipe entrou em contato com a Copom e contou sobre a admiração do menino pela atividade policial, solicitando a possibilidade de uma equipe da PM participar do momento especial.

Ao chegar no local, o garoto ficou muito feliz com a presença da equipe e agradeceu a visita dos policiais no dia de seu aniversário. A ação visa a aproximação da comunidade e da Polícia Militar (PM), de Apucarana.

