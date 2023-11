Policiais do 10º BPM fazem exames em alusão ao Novembro Azul

Ação foi realizada em parceria com a UBS Raul Castilho e com o Serviço de Atendimento Especializado – Natta.

Encerrando o mês de conscientização e incentivo aos cuidados da saúde do homem, o 10º Batalhão de Polícia Militar realizou nesta sexta-feira, 24, uma tarde de realização de exames, ofertados aos policiais militares, em parceria com a UBS Raul Castilho e com o Serviço de Atendimento Especializado – Natta.

Na ocasião, foram realizados exames de sífilis, HIV, Hepatites B e C, bem como testes de glicemia e aferição de pressão. O setor de Comunicação Social da PM informou que foi uma excelente oportunidade para os policiais militares realizarem um check-up e conferirem como anda a sua saúde.

Os resultados dos exames ficaram prontos em poucos minutos e, caso fosse constatada alguma alteração, os profissionais da saúde já prestavam as devidas orientações sobre como proceder.

Novembro Azul

Novembro Azul é uma campanha de conscientização que ocorre anualmente no mês de novembro, com o objetivo de alertar os homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Durante o mês, são realizadas diversas ações para incentivar os homens a cuidarem da sua saúde e fazerem exames regulares, visando a detecção precoce da doença. A cor azul é utilizada como símbolo da campanha, representando a masculinidade e a importância do cuidado com a saúde masculina.