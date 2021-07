Policiais Civis praticam kickboxing na 17ª SDP de Apucarana

Da Redação

Após longos dias de trabalho atuando na Polícia Civil de Apucarana, escrivães e policiais começaram a receber treinamentos de kickboxing e Muay Thai na 17ª Subdivisão Policial, duas vezes por semana.

continua após publicidade .

O delegado chefe da 17ª SDP, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, acredita que as atividades, que vêm sendo realizadas há três meses na delegacia, ajudam tanto a parte física, quanto a psicológica, para os agentes. “O policial tem uma carga de estresse muito grande no seu dia a dia. Então, é um momento que nós conseguimos praticar uma atividade que dá melhores condições físicas, além também de descarregar o estresse da rotina”, disse.

As aulas, com duração de uma hora cada, são treinadas pelo experiente Rafael Paulino de Abreu, o Black, campeão internacional no MMA. “As atividades são voltadas ao condicionamento físico, coordenação motora e principalmente defesa pessoal, os quais eles utilizam muito nas ações de trabalho. O treinamento está sendo muito bem desenvolvido e tenho certeza que já está ajudando no efetivo deles”, comentou o professor.

continua após publicidade .

Black também é responsável pela ‘Chute Boxe’, equipe do apucaranense Fernando Silva Rezende, o Nescau, convocado recentemente pela Confederação Brasileira de Kickboxing (CBKB) para disputar o torneio mundial entre os dias 14 e 24 de outubro, na Itália.