Policiais civis participam de curso ministrado pela Marinha no Jaboti

Policiais civis da 22ª Subdivisão Policial (SDP) de Arapongas e de outros municípios do Norte do Paraná participam na tarde desta quinta-feira (22) de aulas práticas do Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público no Lago Jaboti, em Apucarana. Veja vídeo abaixo

Cerca de 40 investigadores e delegados da Polícia Civil participam do treinamento, incluindo integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), de Londrina, e da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), de Maringá, além de convidados do Corpo de Bombeiros de Apucarana. O curso começou com aulas práticas na última segunda-feira (19), realizadas no Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (Sima), e será concluído até esta sexta-feira (23) no Lago Jaboti.

O treinamento contou com aulas práticas e teóricas de navegação, sobrevivência, primeiros-socorros, motores, legislação, estabilidade, construção de embarcações e manuseio de carga e combate a incêndio, entre outras. O curso foi ministrado por quatro militares da Marinha do Brasil, que pertencem à Delegacia Fluvial de Guaíra, no Oeste do Paraná.

As aulas práticas são realizadas com duas lanchas, uma ofertada pelo Corpo de Bombeiros de Apucarana e outra pela delegacia de Polícia Civil de Santa Mariana, que pertence à 11ª Subdivisão Policial, de Cornélio Procópio, além de duas motos aquáticas cedidas pela Fênix Escola e Assessoria Náutica, de Arapongas.

Segundo a 22ª SDP, o curso é importante para o atendimento na área da subdivisão policial, que conta com vários municípios banhados por rios, como é o caso de Porecatu e Alvorada do Sul.

A iniciativa do curso partiu da 22ª SDP, que estendeu o convite para outras subdivisões da região, e contou com parceria da Marinha, além de apoio do Corpo de Bombeiros e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Apucarana.

O delegado operacional da 22ª SDP, Bruno Delfino Sentone, explica que o curso visa capacitar os policiais civis da região e também de outras subdivisões policiais do Norte do Paraná a operar nos rios e lagos da região em situações que demandem a utilização de técnicas aquáticas, como um eventual naufrágio, perseguição ou socorro. "O curso ensina desde primeiros socorros, combate a incêndio até toda parte de navegação de moto aquática e de embarcação", assinala.



