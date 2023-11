Polícia recupera TV que estava escondida em terreno vazio de Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Uma televisão de 42 polegadas, que estava escondida em um terreno vazio em Apucarana, no norte do Paraná, foi encontrada e recuperada pela Polícia Militar (PM) durante a madrugada desta segunda-feira (20). O terreno fica localizado na rua Jurema, no Núcleo Habitacional Marcus Freire.

De acordo com a PM, antes de encontrarem a TV, os policiais avistaram um homem próximo ao terreno vazio, e quando ele viu a viatura, acabou desviando a rota, segundo os agentes. Os PMs então decidiram dar voz de abordagem e o homem teria desobedecido e acabou fugindo.

Após buscas pela região, a TV foi encontrada em meio ao mato do terreno. O objeto foi recolhido e encaminhado para a delegacia de Apucarana. Até o fechamento do Boletim de Ocorrência (B.O) o suspeito não havia sido encontrado.

