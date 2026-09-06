Polícia recupera carro furtado e prende motorista na Vila Reis

Veículo levado em fevereiro foi localizado com um casal; o condutor de 31 anos alegou ter comprado o automóvel em outra cidade sem saber do crime

Um homem de 31 anos foi preso no final da tarde de sábado (5) após ser flagrado dirigindo um carro furtado no distrito da Vila Reis, em Apucarana (PR). O veículo, um modelo Fiat Palio Fire, havia sido levado por criminosos no início de fevereiro deste ano.

LEIA MAIS: Padrasto agride enteada com soco durante briga e foge em Kaloré

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar chegou até o suspeito após receber um alerta da central de operações informando que o automóvel estaria circulando pelo distrito. Durante o patrulhamento, a equipe viu o momento em que o carro entrava na garagem de uma residência e imediatamente realizou a abordagem.

No veículo estavam o motorista, que já possui antecedentes criminais, e uma jovem de 21 anos no banco do passageiro. Na revista pessoal, nada de ilegal foi encontrado com o casal. No entanto, ao checar a placa no sistema de segurança, os policiais confirmaram que se tratava de um carro furtado há sete meses.

Questionado sobre a origem do bem, o motorista afirmou ter comprado o automóvel na cidade de Marumbi. Ele disse ter pago um valor em dinheiro a um vendedor e alegou que não sabia das irregularidades do veículo. Os policiais também revistaram a casa do suspeito, onde estava o padrasto dele, mas nenhum outro material ilícito foi encontrado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diante do flagrante, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Apucarana. O carro recuperado e um celular apreendido também foram entregues na unidade policial para os procedimentos legais.