Polícia recupera carro furtado com placas falsas e prende jovem em Apucarana

Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante na noite deste sábado (30), em Apucarana (PR), por conduzir um veículo furtado que circulava com placas adulteradas. A prisão ocorreu na Avenida Central do Paraná, na região do Jardim Diamantina, após a Polícia Militar receber um alerta do serviço de inteligência indicando que o automóvel estava rodando pelo bairro.

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Ao localizar o carro, um Ford Ka de cor branca, os policiais realizaram a abordagem. Durante a revista pessoal, nada de ilegal foi encontrado com o motorista. No entanto, a verificação no sistema de segurança revelou que o veículo utilizava uma placa falsa para despistar a fiscalização, mascarando a placa original que possuía alerta de furto registrado em um boletim anterior.

Durante o interrogatório no local, o suspeito, que já tem um histórico de passagens pela polícia, afirmou ter recebido o carro de um outro homem, também conhecido pelas autoridades por envolvimento em roubos e furtos. O motorista indicou o endereço onde a negociação teria acontecido, mas a equipe policial foi até a residência apontada e não encontrou nenhum morador.

Diante do flagrante, o jovem foi informado sobre seus direitos e preso. Devido ao risco de fuga, ele foi algemado e encaminhado à delegacia da Polícia Civil. O carro, que apresentava um pequeno amassado na lateral esquerda, foi apreendido e levado ao pátio junto com as placas falsas e um aparelho celular confiscado com o suspeito. O veículo será posteriormente devolvido ao verdadeiro proprietário.