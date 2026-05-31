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JARDIM DIAMANTINA

Polícia recupera carro furtado com placas falsas e prende jovem em Apucarana

Suspeito de 22 anos já possuía antecedentes criminais e foi interceptado no bairro Jardim Diamantina após levantamento do setor de inteligência

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.05.2026, 10:17:27 Editado em 31.05.2026, 10:17:21
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Polícia recupera carro furtado com placas falsas e prende jovem em Apucarana
Autor Foi necessário utilizar algemas devido ao risco de fuga - Foto: Reprodução/Imagem Ilustrativa

Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante na noite deste sábado (30), em Apucarana (PR), por conduzir um veículo furtado que circulava com placas adulteradas. A prisão ocorreu na Avenida Central do Paraná, na região do Jardim Diamantina, após a Polícia Militar receber um alerta do serviço de inteligência indicando que o automóvel estava rodando pelo bairro.

LEIA MAIS: Carro com casal é arrastado por trem em cruzamento no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana

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Ao localizar o carro, um Ford Ka de cor branca, os policiais realizaram a abordagem. Durante a revista pessoal, nada de ilegal foi encontrado com o motorista. No entanto, a verificação no sistema de segurança revelou que o veículo utilizava uma placa falsa para despistar a fiscalização, mascarando a placa original que possuía alerta de furto registrado em um boletim anterior.

Durante o interrogatório no local, o suspeito, que já tem um histórico de passagens pela polícia, afirmou ter recebido o carro de um outro homem, também conhecido pelas autoridades por envolvimento em roubos e furtos. O motorista indicou o endereço onde a negociação teria acontecido, mas a equipe policial foi até a residência apontada e não encontrou nenhum morador.

Diante do flagrante, o jovem foi informado sobre seus direitos e preso. Devido ao risco de fuga, ele foi algemado e encaminhado à delegacia da Polícia Civil. O carro, que apresentava um pequeno amassado na lateral esquerda, foi apreendido e levado ao pátio junto com as placas falsas e um aparelho celular confiscado com o suspeito. O veículo será posteriormente devolvido ao verdadeiro proprietário.

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Apucarana Jovem preso placas adulteradas POLICIA MILITAR prisão em flagrante veiculo furtado
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