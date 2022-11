Polícia recupera caminhonete furtada e prende integrante de quadrilha

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um jovem de 18 anos, integrante de uma quadrilha que age na região promovendo furtos de veículos foi preso

Uma caminhonete modelo Hilux, furtada em Mandaguari, foi recuperada em Apucarana nesta terça-feira, 15, pela Polícia Militar (PM). Um jovem de 18 anos, integrante de uma quadrilha que age na região promovendo furtos de veículos foi preso.

continua após publicidade .

De acordo com a polícia, uma empresa de rastreamento, entrou em contato com a PM, informando que uma Toyota Hilux, na cor prata, teria sido furtada durante a madrugada no município de Mandaguari, e que o rastreamento estaria apontando a Rua Paranaguá, esquina com Fernando Pereira, no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana.

- LEIA MAIS: Carro furtado em Cambira é recuperado pela GCM de Apucarana

continua após publicidade .

Os policiais foram até o local, e viram, por cima do portão, uma camionete com as mesmas características, mas com placas diferentes. Os agentes se aproximaram do veículo e em checagem do chassi, foi constatado ser o veículo furtado em Mandaguari, já com placas frias.

fonte: TNOnline

Dentro da casa, um jovem de 18 anos foi abordado. Ele assumiu o delito e contou que um indivíduo chamado Kelvin seria o "cabeça" da quadrilha de furtos de caminhonetes em Apucarana e região, inclusive, que teria uma arma de fogo em sua residência.



continua após publicidade .

Diante desse fato, as equipes foram até o endereço denunciado, porém não encontraram o homem e, após buscas na casa, nada de ilícito foi localizado.

Ainda de acordo com a PM, a quadrilha especializada que age em Apucarana e região começa a terceirizar serviços, por exemplo, este jovem preso, que era o responsável por fazer as ligações diretas nos veículos furtados.

O jovem foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Apucarana, bem como o veículo recuperado, para posterior devolução ao proprietário.

Siga o TNOnline no Google News