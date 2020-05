Polícia realizará buscas para encontrar corpo de Maria Helena

A Polícia Civil de Apucarana deve realizar buscas na manhã deste sábado(2) para tentar localizar o corpo da manicure apucaranense Maria Helena de Carvalho de 28 anos, que foi vista pela última vez em setembro do ano passado.



O marido dela Thomas de Oliveira de Melo, de 32 anos, principal suspeito de assassinar e ocultar o corpo da esposa que havia fugido da cidade e foi preso em Santa Catarina, foi transferido para Apucarana na noite de sexta-feira (1). Ele conforme a polícia, confessou o crime.

O delegado Marcus Felipe repassou que durante o trajeto Thomas já contou detalhes de como o crime aconteceu. Ele disse que após uma briga ele então esganou a mulher até a morte, com um golpe 'mata leão'.

"Ele contou que começaram uma discussão que envolvia dinheiro, depois ela foi dormir, ele estava deitado no sofá, porém a Maria teria levantando e começou novamente a discussão. Ele falou que ela teria pegado uma faca, ele então puxou a mulher e esganou ela. Ele ainda disse que levou corpo dela até um espaço no térreo do prédio onde moravam, levou os filhos para escola e depois retirou o corpo dela e jogou em um poço. Tudo o que ele falou só confirmou as investigações, de que ele cometeu o crime, " detalha o delegado.

A polícia com o apoio dos Bombeiros devem realizar buscas nesta manhã em um lugar que ele realizou um trabalho.