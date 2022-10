Polícia procura presos que fugiram de minipresídio em Apucarana

Da Redação

Três presos conseguiram fugir do minipresídio de Apucarana na manhã desta segunda-feira (17). As circunstâncias da fuga ainda não foram esclarecidas pelas autoridades policiais, que mantém uma operação envolvendo diversas forças policiais na tentativa de localizar os fugitivos. Os três fugitivos seriam responsáveis por crimes como roubo, tráfico de drogas, furtos e porte ilegal de armas.

Uma grande movimentação de viaturas foi registrada na região do minipresídio de Apucarana na manhã desta segunda-feira (17), na Rua Nova Ucrânia. Moradores do bairro entraram em contato com a redação do TNOnline relatando a tensão no local.

Conforme apurou a reportagem, uma fuga de presos teria sido registrada na cadeia da cidade. A princípio, pelo menos três detentos conseguiram acessar o muro que separa a unidade prisional da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), pularam para o pátio e ganharam a rua, em direção ao horto municipal.

Agentes do Depen, policiais civis e militares realizam buscas. A polícia conta com denúncias dos moradores da região dos Jardim Eldorado, Catuaí, Paraíso, além do bairro da igrejinha, informações podem ser repassadas através do 190. Ocorrência em andamento.

O subtenente Almir Freitas, do 10o Batalhão de Polícia Militar de Apucarana, comentou que, segundo informações iniciais, os fugitivos estariam no pátio de sol do minipresídio, teriam conseguido acessar o telhado e passaram por uma cerca elétrica que separa o muro da Ciretran.

O subtenente informou que a população deve denunciar ao 190 qualquer situação envolvendo suspeitos da fuga.

GRANDE SUSTO

Funcionários da Ciretran, que há anos convivem com a vizinhança do minipresídio levaram um grande susto, quando perceberam a movimentação de detentos no pátio do órgão. Um vigilante que faz trabalhos foi um dos primeiros a perceber que eram detentos do minipresídio que estavam pulando o muro da unidade.



O chefe da Ciretran, Fernando Garcia, não chegou a visualizar a fuga de presos. Mas foi diretamente envolvido na ação. Os presos usaram o carro dele como "amortecedor" para o salto do muro. O resultado foi o parabrisa quebrado. "Agora vou ter que consultar o Detran para ver como faremos. Tenho seguro do carro mas será preciso pagar pela franquia", comenta.

Embora não tenha visto a fuga, Fernando também conta que precisou conter o ímpeto do segurança do órgão que, ao perceber os fugitivos no pátio, fez menção de sair em perseguição. "Eu o impedi porque eles poderiam estar armados", explica.









