O assalto aconteceu na Vila Agari, na tarde deste sábado (16)

Uma revendedora de gás localizada na rua Ouro Branco, na Vila Agari em Apucarana, foi assaltada na tarde deste sábado (16).

Segundo a vítima relatou a Polícia Militar (PM), dois ladrões armados com revólver, entraram no estabelecimento e levaram um envelope com dinheiro e um aparelho celular.

Os bandidos que estavam em uma motocicleta e fugiram sentido Vila Nova. A PM orientou a vítima e realizou buscas para localizar os criminosos.

