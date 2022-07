Polícia prende jovens acusados de tráfico de drogas em Apucarana

Da Redação

A droga que os jovens jogaram durante a tentativa de fuga pesou 52 gramas

Uma equipe da Polícia Militar de Apucarana fez a prisão de dois homens, que estavam com uma porção de 52 gramas de maconha. Eles foram presos na região do Labo Jaboti, quando tentaram fugir ao cruzar com a viatura da PM numa preferencial.

Os policiais militares faziam patrulhamento de rotina e, ao pararem numa preferencial, perceberam uma motocicleta em sentido contrário, com dois ocupantes. O piloto da motocicleta acelerou rápido e o garupa passou a olhar para trás, para ver se estavam sendo seguidos pela patrulha.

A atitude suspeita fez a equipe ir no encalço da dupla, que aumentou a velocidade para tentar despistar os policiais. No percurso, o ocupante da garupa jogou algo, o mesmo ocorrendo com o piloto, que tentou se livrar de um objeto, que ficou preso no escape da motocicleta.

Ainda durante a voz de abordagem, o garupa da motocicleta teria pegado o celular do bolso e tentava quebrar o aparelho, danificando a tela. Os dois foram abordados pela equipe e não tinham nada de ilícito com eles, conforme a revista realizada. Mas os policiais recolheram os pacotes que eles jogaram durante a tentativa de fuga. Havia 52 gramas de maconha.

O garupa da motocicleta, um rapaz de 21 anos, foi identificado e, no sistema, consta passagens criminais anteriores. O condutor da motocicleta, de 19 anos, não tinha habilitação e o veículo foi apreendido, por estar com pneus carecas e com débitos administrativos. Os dois rapazes foram detidos por tráfico de drogas e levados para a Polícia Civil de Apucarana, para as providências legais. Foram apreendidos também os dois aparelhos celular e uma pequena quantia em dinheiro.

