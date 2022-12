Polícia prende homem que agrediu esposa e filha em Apucarana

Da Redação

O agressor foi preso

Um homem foi preso na noite desta quarta-feira, 28, em Apucarana, depois que a filha dele acionou a Polícia Militar (PM), relatando que o pai estaria agredindo sua mãe e sua irmã, no Residencial Araucária.

De acordo com o boletim de ocorrências, a jovem informou que o pai chegou em casa embriagado e estaria agredindo sua mãe e sua irmã. No local, a mulher informou aos policiais que constantemente vem sofrendo agressões de seu esposo, e que ele teria chegado em casa embriagado, começou a xingá-la e a agrediu, segurando pelo braço e puxando seus cabelos. Ela contou ainda que o marido começou a agredir a filha do casal, de 16 anos, com tapas pelo corpo, ameaçando matar ela e sua filha.

Na sequência, a senhora, juntamente com seus filhos, saiu correndo da residência, temendo pelas suas vidas.

A equipe deu voz de prisão ao agressor, que permaneceu no local e o encaminhou para a delegacia de Apucarana para os procedimentos cabíveis pelo crime de violência doméstica.

