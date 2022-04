Polícia prende envolvidos em morte de morador de Cambira

Da Redação

A Polícia Civil de Apucarana realizou uma operação em Cambira, na manhã desta quinta-feira (28), e prendeu dois suspeitos de envolvimento na morte de um morador do município. O corpo de Vanderlei Romes de Souza, de 41 anos, foi encontrado no dia 5 de março, na zona rural de Mandaguari. Na ocasião, um homem de 32 anos, também morador da cidade, procurou a polícia, confessou o crime e ainda repassou onde tinha enterrado Valdinei, conhecido como 'gibi'. A motivação do assassinato seria um desentendimento entre eles.

continua após publicidade .

Logo após encontrar o corpo de Valdinei, a polícia havia informado que não acreditava que o suspeito agiu sozinho e que a motivação poderia ser o tráfico de drogas. Nesta manhã, além do homem que confessou o assassinato, um outro suspeito, de 27 anos também foi preso, ele seria o mandante do crime. A investigação foi realizada pelos policiais civis Roberto Francisco e Cláudio Pará.

Relembre:

continua após publicidade .

O delegado Marcus Felipe da Rocha informou que o setor de homicídios investiga a morte do morador de Cambira. Vanderlei Romes de Souza, de 41 anos, mais conhecido como 'gibi', foi assassinado e o corpo foi encontrado enterrado em um terreno em Mandaguari, na tarde do dia 5/3.

"A Polícia Civil tomou conhecimento de um possível desaparecimento, começamos investigar e tínhamos suspeita de que ele poderia ter sido assassinado. No sábado, um homem procurou a polícia, se apresentou, disse que tinha matado o gibi e enterrado o corpo. Nossos investigadores foram com ele até Mandaguari, e de fato constatou a ocultação de cadáver, provavelmente o corpo estava enterrado desde o desaparecimento ", explica o delegado.

Após encontrar o corpo, os investigadores foram até a casa do suspeito, em Cambira, na residência encontraram uma pá e outros objetos que foram utilizados para ocultar o cadáver. Para o delegado, o homem não agiu sozinho. "Ele confessou o crime, mas a polícia acredita fielmente que ele não cometeu o crime sozinho. Ele confessou o crime, mas durante depoimento ele falou diversas vezes nós fizemos isso, nós levamos o corpo até lá. Ele estava muito alterado, drogado ou bêbado, o que dificultou a coleta das informações. Não acreditamos que ele fez isso sozinho e vamos buscar novas informações sobre o caso", detalha Marcus Felipe.

A motivação do crime seria uma desentendimento que eles tiveram em uma lanchonete, o que também será esclarecido pela polícia. "Ele disse que efetuou um disparo contra a vítima, mas somente o laudo do Instituto Médico Legal (IML) vai afirmar a causa da morte. "O autor do crime disse que a motivação seria um desentendimento entre eles, que aconteceu em uma lanchonete, porém, esse crime pode estar envolvido com outros delitos, como o tráfico de drogas. Os dois já possuem passagens policiais. Talvez ele se apresentou e confessou o crime para tirar o foco da investigação", finaliza o delegado.