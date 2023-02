Polícia prende dois suspeitos por tráfico de drogas em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Produtos apreendidos pela PM

Dois homens foram presos na tarde deste sábado, 04, no Núcleo Habitacional Marcos Freire, em Apucarana, pelo crime de tráfico de drogas. Com eles, a Polícia Militar (PM) encontrou 28 porções de crack, além de um rádio comunicador e celulares.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim de ocorrências, uma equipe policial realizava patrulhamento pelo Marcos Freire, quando na Rua José Ciapinna viu uma aglomeração com cerca de 15 pessoas em via pública. Algumas dessas pessoas já eram conhecidas da polícia pelo tráfico de entorpecentes. Um dos homens que estavam ali, ao perceber a presença policial, saiu correndo e fugiu, em direção a uma residência.

- LEIA MAIS: Homem de 25 anos morre após confronto com a PM em Apucarana

continua após publicidade .

Dessa forma, foi dada voz de abordagem a todos que estavam presentes e solicitado apoio de outras equipes, uma vez que a quantidade de abordados era em número muito superior a guarnição.

Ao entrar na casa para onde um dos abordados correu, dois homens foram encontrados e os policiais passaram a realizar buscas no local. Em um dos cômodos foi encontrado um pacote com 28 pedras de crack e também um rádio comunicador, além de celulares, caderno de anotações, documentos e cartão de banco.

Os dois suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Apucarana, juntamente com o material apreendido.

Siga o TNOnline no Google News