Polícia prende autor de tentativa de homicídio na Vila Reis

A Polícia Civil de Apucarana prendeu neste domingo (15) um homem de 37 anos suspeito de tentativa de homicídio registrado na Vila Reis em 1º de outubro. De acordo com o delegado chefe da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (17ª SDP), Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, ele teria atirado contra o atual companheiro da ex-mulher.

“É uma investigação que teve início para apurar a prática de um crime de homicídio tentado, uma vez que o autor dessa tentativa de homicídio teria efetuado aproximadamente de 10 a 12 disparos contra a vítima”, conta.

No entanto, de acordo com Marcus Felipe, nenhum dos tiros acertou o alvo. “Felizmente, nenhum disparo acertou a vítima, mas a vítima compareceu na delegacia e, após a gente colher as informações e fazer oitivas, o delegado de polícia que está investigando o caso representou pela prisão e pelo cumprimento de mandado de busca e apreensão para que a gente também conseguisse localizar a arma de fogo utilizada na prática do crime”, afirma.

Os tiros teriam sido disparados no Distrito Vila Reis na noite do domingo (1º de outubro) por volta das 21h. Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), a vítima afirmou que o homem teria atirado porque o filho que ele possui com a ex-esposa não quer ir mais para a residência da mãe.

O delegado também afirma que o suspeito ainda será ouvido formalmente pela Polícia Civil, mas que a princípio ele nega as acusações.

“Informalmente ele disse à equipe de investigadores que prendeu esse indivíduo que não teria arma e que não teria efetuado disparos nenhum”, conta.

Contudo, os policiais durante as diligências já constataram que o suspeito realmente seria o autor dessa tentativa de homicídio.

“Nós vamos ouvir ainda outras pessoas. Mas durante as diligências ficou bem claro para a Polícia Civil que esses disparos teriam sido efetuados, sim, isso já está bem claro”, enfatiza o delegado.

