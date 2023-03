Polícia Militar registra furto de mais um Corsa no centro de Apucarana

Da Redação

Veículo foi furtado nesta quinta-feira (29) no centro da cidade

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, norte do Paraná, registrou o furto de um GM Corsa na tarde desta quinta-feira (29), no centro da cidade. O furto ocorreu na Rua Demétrio Moreira e é o quinto crime do tipo envolvendo esse modelo de carro em menos de uma semana.

Conforme informações da PM, o proprietário relatou que estacionou o Corsa por volta das 8 horas e saiu para trabalhar. Quando retornou por volta das 14 horas não encontrou o carro no local e chamou a polícia.

A PM solicitou imagens de câmeras de monitoramento instaladas naquela região e faz buscas para localizar o veículo.

MODELO VISADO

As estatísticas da PM apontam que este modelo de veículo está entre os mais visados pelos ladrões de carro que agem em Apucarana e região. Na terça-feira, um Corsa Wind, prata ano 2001, foi furtado na Rua Geremias Lunardelli, na região da Barra Funda, em Apucarana.

A dona do veículo trabalha em uma empresa daquela localidade e deixou o carro estacionado no local, mas quando retornou não encontrou o veículo.

No domingo (26), outro Corsa foi furtado no estacionamento de uma igreja. O veículo foi localizado no mesmo dia sem pneus e bateria. No dia 24/3 a Guarda Civil Municipal (GCM) encontrou dois Corsas furtados, também sem peças. A Polícia Civil investiga os casos.

