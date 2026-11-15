Polícia Militar registra 864 acidentes de trânsito em Apucarana em 2026; média é de quase três por dia
Dados da PMPR apontam 319 pessoas feridas e seis mortes até outubro
Apucarana registrou 864 acidentes de trânsito entre janeiro e outubro de 2026, uma média de quase três ocorrências por dia. Os dados do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), referentes aos registros da Polícia Militar do Paraná (PMPR) por meio do sistema Bateu, mostram que, apesar de a maioria dos acidentes não apresentar vítimas, o município contabilizou 319 pessoas feridas e seis mortes no período, sendo cinco óbitos constatados no local das ocorrências e um posterior.
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Os automóveis foram os veículos mais envolvidos nos acidentes, com 1.049 registros, seguidos pelas motocicletas, que apareceram em 264 ocorrências. Os números consideram os veículos envolvidos, e não necessariamente a quantidade de acidentes, já que uma mesma colisão pode envolver mais de um veículo.
Do total de ocorrências registradas, 68,9% não tiveram vítimas. Já os acidentes com vítimas resultaram em 319 pessoas feridas e 6 mortes.
Avenida Minas Gerais concentra maior número de acidentes
Entre as vias de Apucarana, a Avenida Minas Gerais aparece na primeira posição do levantamento, com 49 acidentes registrados até outubro. Na sequência estão a Avenida Governador Roberto da Silveira, com 44 ocorrências, e a Avenida Curitiba, com 31.
Os dados foram fornecidos pela Polícia Militar do Paraná, por meio do sistema Bateu, e não incluem as ocorrências atendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Portanto, o levantamento não representa necessariamente a totalidade dos acidentes registrados em Apucarana, especialmente aqueles ocorridos em trechos de rodovias federais sob responsabilidade da PRF.