Polícia Militar registra 864 acidentes de trânsito em Apucarana em 2026; média é de quase três por dia

Apucarana registrou 864 acidentes de trânsito entre janeiro e outubro de 2026, uma média de quase três ocorrências por dia. Os dados do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), referentes aos registros da Polícia Militar do Paraná (PMPR) por meio do sistema Bateu, mostram que, apesar de a maioria dos acidentes não apresentar vítimas, o município contabilizou 319 pessoas feridas e seis mortes no período, sendo cinco óbitos constatados no local das ocorrências e um posterior.

-LEIA MAIS: Homem é preso por tráfico com mais de 100 porções de cocaína no Conjunto Columbia, em Arapongas



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os automóveis foram os veículos mais envolvidos nos acidentes, com 1.049 registros, seguidos pelas motocicletas, que apareceram em 264 ocorrências. Os números consideram os veículos envolvidos, e não necessariamente a quantidade de acidentes, já que uma mesma colisão pode envolver mais de um veículo.

Do total de ocorrências registradas, 68,9% não tiveram vítimas. Já os acidentes com vítimas resultaram em 319 pessoas feridas e 6 mortes.

Avenida Minas Gerais concentra maior número de acidentes

Entre as vias de Apucarana, a Avenida Minas Gerais aparece na primeira posição do levantamento, com 49 acidentes registrados até outubro. Na sequência estão a Avenida Governador Roberto da Silveira, com 44 ocorrências, e a Avenida Curitiba, com 31.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os dados foram fornecidos pela Polícia Militar do Paraná, por meio do sistema Bateu, e não incluem as ocorrências atendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Portanto, o levantamento não representa necessariamente a totalidade dos acidentes registrados em Apucarana, especialmente aqueles ocorridos em trechos de rodovias federais sob responsabilidade da PRF.



