Polícia Militar recupera veículos furtados em Apucarana

A Polícia Militar (PM) recuperou em Apucarana, no norte do Paraná, três veículos que foram furtados entre essa segunda e terça-feira (22 e 23).

A primeira ocorrência aconteceu na madrugada desta terça-feira, quando um Gol preto foi encontrado sem as quatro rodas em uma propriedade rural, em meio a uma plantação de abacate. O veículo, que também estava sem o estepe e a bateria, foi furtado na Rua Guarapuava, no centro da cidade.

Uma picape foi encontrada no Residencial Texas. Segundo a polícia, o veículo foi furtado no começo da manhã desta terça e recuperado no mesmo bairro. A picape se encontrava sem as duas rodas do lado esquerdo e sem duas bolsas de ferramentas que estavam em seu interior.

O terceiro veículo recuperado foi um Gol cinza, que estava estacionado em um supermercado, na Rua Firman Neto. O carro foi localizado na região do Contorno Norte de Apucarana, em meio ao matagal, sem as quatro rodas e a bateria.

Os três veículos foram guinchados e levados para a 17ª Subdivisão Policial.

