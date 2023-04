Polícia Militar recupera motocicleta furtada em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O veículo foi recuperado na manhã desta segunda

Uma motocicleta com alerta de furto foi recuperada por uma equipe da Polícia Militar (PM) na manhã desta segunda-feira (3), em Apucarana, norte do Paraná. De acordo com as informações da corporação, o veículo foi encontrado após o recebimento de denúncias.

continua após publicidade .

A moto estava na Rua Carlos Caramori, no Bairro Marcos Freire. Os moradores da localidade estranharam a presença do veículo no endereço, já que aparentava estar abandonada. Por conta disso, a PM foi chamada.

- LEIA MAIS: Árbitro é ameaçado de morte e aciona a PM, em Apucarana

continua após publicidade .

A força de segurança compareceu local e apurou que a moto foi furtada na Cidade Alta no mês de janeiro deste ano. Ela foi encaminhada à delegacia da cidade para os devidos procedimentos.

Outra ocorrência

Um incêndio em uma empresa localizada na Avenida Minas Gerais, trecho urbano da BR-376, na saída para Curitiba, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta segunda-feira (3), em Apucarana, norte do Paraná.

Conforme informações apuradas no local, a equipe foi acionada por pessoas que passaram pelo local e avistaram a fumaça preta. O fogo atingiu materiais descartados que estavam aos fundos do barracão da empresa de fibra de vidro. O fogo se propagou rapidamente, entretanto, equipes do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente ao local e impediram que o fogo se alastrasse para o barracão da empresa. As equipes também sinalizaram a rodovia para evitar acidentes durante o atendimento.

Siga o TNOnline no Google News