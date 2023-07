Polícia Militar recupera moto furtada em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar (PM), de Apucarana, recuperou nesta quarta-feira (19) uma motocicleta Honda/CG 125 Fan furtada horas antes na cidade. O veículo foi localizado pela equipe policial do 10º BPM na Rua Monte Sinai, no Residencial Monte Sião.

A PM encontrou a moto após patrulhamento nos bairros da região após receber alerta do furto. O veículo estava em uma mata próxima ao Monte Sião. A localização foi possível graças a denúncias anônimas de moradores, que ligaram para o número de emergência 190.

A moto foi levada à 17ª Subdivisão Policial (SDP) para posterior devolução ao proprietário.

Apucarana vem registrando desde o começo do ano uma onda de furtos de veículos, principalmente de carros mais antigos. Na maioria dos casos, as rodas e as baterias são retiradas pelos criminosos.

