Polícia Militar recupera Fiorino furtado na madrugada em Apucarana

Graças a um sistema de rastreamento via satélite, a Polícia Militar (PM) conseguiu localizar e recuperar um carro furtado durante a madrugada de sexta-feira (19), em Apucarana, norte do Paraná. O crime chamou a atenção pela rapidez, mas a tecnologia foi fundamental para que o prejuízo fosse evitado no mesmo dia.

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Conforme informações da PM, o trabalhador relatou que havia deixado um Fiat Fiorino estacionado na rua, bem em frente à empresa onde trabalha. Ao verificar as câmeras de segurança da rua, foi possível ver que, por volta das 3h20 da madrugada, um suspeito de roupas escuras se aproximou e conseguiu ligar e fugir com o carro em questão de segundos.

Como o utilitário era alugado, o responsável pela frota foi avisado e ativou o sistema de bloqueio e monitoramento do carro. O rastreador apontou a localização exata do automóvel, que havia sido abandonado na Avenida Santa Catarina. Os policiais acompanharam a vítima até o local indicado pelo GPS e encontraram o carro estacionado, sem nenhum dano e sem que nada tivesse sido levado de seu interior. O veículo foi devolvido imediatamente ao responsável.