Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
OCORRÊNCIA

Polícia Militar recupera Fiorino furtado na madrugada em Apucarana

Fiat Fiorino foi furtado em frente a uma empresa no Jardim Apucarana

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.06.2026, 08:45:58 Editado em 20.06.2026, 08:45:54
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Polícia Militar recupera Fiorino furtado na madrugada em Apucarana
Autor Veículo foi recuperado pela PM - Foto: TNONLINE

Graças a um sistema de rastreamento via satélite, a Polícia Militar (PM) conseguiu localizar e recuperar um carro furtado durante a madrugada de sexta-feira (19), em Apucarana, norte do Paraná. O crime chamou a atenção pela rapidez, mas a tecnologia foi fundamental para que o prejuízo fosse evitado no mesmo dia.

- LEIA MAIS: Veículos elétricos são desafio para o trânsito na região de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Conforme informações da PM, o trabalhador relatou que havia deixado um Fiat Fiorino estacionado na rua, bem em frente à empresa onde trabalha. Ao verificar as câmeras de segurança da rua, foi possível ver que, por volta das 3h20 da madrugada, um suspeito de roupas escuras se aproximou e conseguiu ligar e fugir com o carro em questão de segundos.

Como o utilitário era alugado, o responsável pela frota foi avisado e ativou o sistema de bloqueio e monitoramento do carro. O rastreador apontou a localização exata do automóvel, que havia sido abandonado na Avenida Santa Catarina. Os policiais acompanharam a vítima até o local indicado pelo GPS e encontraram o carro estacionado, sem nenhum dano e sem que nada tivesse sido levado de seu interior. O veículo foi devolvido imediatamente ao responsável.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana carro furtado POLICIA MILITAR rastreamento satelital recuperação de veículos tecnologia de segurança
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV