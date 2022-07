Polícia Militar recupera Fiat 500 furtado em Apucarana

Da Redação

A Polícia Militar (PM) recuperou nesta quinta-feira (7) um carro com alerta de furto na Rua Horeslau Saviski, ao lado do bosque do Jardim São Pedro, em Apucarana.

Segundo a polícia, o carro, um Fiat 500, da cor preta, que foi deixado no local após as 13h desta quinta, foi localizado com um dos vidros da lateral quebrado e a fiação da central, que fica próximo ao motor, cortada.

Ainda conforme a PM, um Boletim de Ocorrências do furto do carro, que tem placas de Curitiba, foi registrado na última sexta-feira (1º), em Apucarana.

A equipe policial solicitou o guincho, que encaminhou o veículo para a 17ª Subdivisão Policial.

