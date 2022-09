Polícia Militar recupera em Apucarana Uno roubado em Cambira

Da Redação

Fiat Uno aparentava estar em perfeitas condições e as chaves foram localizadas em meio ao mato

Um Fiat Uno foi recuperado pela Polícia Militar (PM) na tarde desta quinta-feira (29), por volta das 15h, na Estrada da Olária, na região do Parque da Raposa, em Apucarana.

Segundo a polícia, o carro foi encontrado em estado de abandono por um funcionário da Prefeitura de Apucarana, que estava realizando uma terraplanagem próximo à estrada, conhecida como Felicita.

A equipe policial foi ao local e constatou que o veículo havia sido roubado na cidade de Cambira, no Vale do Ivaí. Ainda de acordo com a PM, o Fiat Uno aparentava estar em perfeitas condições e as chaves foram localizadas em meio ao mato.

O carro foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial. Não foi necessário a utilização do guincho da polícia visto que as chaves também foram encontradas.

