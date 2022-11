Polícia Militar realiza treinamento que simula ataque à Apucarana

Da Redação

Mais de 100 policiais de Apucarana e de outras regiões participam do treinamento

Na segunda-feira (21/11), a Polícia Militar (PM) realiza um simulado de combate a roubos a bancos e crimes violentos em Apucarana, no norte do Paraná. A atividade deve ocorrer no período noturno, porém, o horário exato da simulação não foi informado pelo 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

Por conta da ação, conforme informações da PM, algumas ruas localizadas na área central da cidade serão bloqueadas. Além disso, haverá intensa movimentação de pessoas, uso de explosivos e munições de festim. Mais de 100 policiais de Apucarana e de outras regiões participam do treinamento.

"O simulado é de extrema importância para treinar e qualificar todas as forças de segurança (locais e regionais) para estarem aptas a dar uma resposta a altura em casos reais de ataque à cidade, como o que ocorreu em Guarapuava", observa o major Marcos José Facio, comandante do 10º BPM.

Facio também outras recomendações sobre a ação. "Essa ação também é importante para que outros órgãos, como a saúde, estejam preparados para estas situações onde podem terminar com pessoas baleadas e feridas. O principal é que a população ao ouvir tiros e explosões se afaste o mais rápido possível do local. Mantenha a calma", complementa.

