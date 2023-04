Polícia Militar realiza reforço no policiamento escolar em Apucarana

Da Redação

A Polícia Militar (PM) iniciou, nesta quinta-feira (13), uma ação de reforço no policiamento escolar comunitário em todo o Paraná. O objetivo é direcionar os esforços policiais em ações de patrulha escolar.

De acordo com a corporação, será realizado o policiamento ostensivo com ações preventivas e repressivas por meio de atividades de presença, bloqueios táticos, abordagens policiais, com foco na realização de ações de patrulha escolar comunitária, bem como demais medidas para o reforço do policiamento nos estabelecimentos de ensino públicos e particulares do Estado.

Desta forma, a PM busca propiciar à comunidade maior segurança, bem como aos estabelecimentos de ensino, fortalecendo a ação de presença real da Polícia Militar do Paraná, desestimulando e prevenindo ações criminosas e outros delitos nas regiões abrangidas.

No 10º BPM, o policiamento está sendo reforçado em todas as instituições de ensino abrangidas, com militares realizando visitas e permanência durante todo o horário letivo, com a finalidade de inibir quaisquer tentativas de ações violentas nas escolas.

Aos pais e responsáveis são dadas orientações para que fiquem atentos aos seus filhos, como o conteúdo de Internet que consomem e verificando suas mochilas diariamente. A PMPR reforça para que em qualquer situação, a população acione a Polícia pelo telefone 190, pelo aplicativo 190PR ou pelo WhatsApp (43) 99608-9469.

