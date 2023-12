Polícia Militar realiza o lançamento da Operação Natal em Apucarana

A Polícia Militar do Estado do Paraná realizou nesta sexta-feira (1º) o lançamento oficial da Operação Natal, que tem por finalidade reforçar a presença policial em áreas comerciais e locais estratégicos, em busca de proporcionar maior segurança à população paranaense durante o período de compras de Natal.



Em Apucarana, o lançamento ocorreu na Praça Rui Barbosa, com a participação de equipes que reforçarão o policiamento no mês de dezembro. O Comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Edvaldo Isidoro Vieira, esteve presente na abertura oficial da Operação e comentou sobre a importância do reforço policial nesta época do ano, em que o comércio atende em horário especial, atraindo grande concentração de pessoas na região central. Reforçou que a Polícia Militar estará nas ruas para que a população possa realizar as compras natalinas com segurança e tranquilidade.

A “OPERAÇÃO NATAL”

Com a iminência das festividades natalinas e com o aumento expressivo da movimentação de pessoas nas áreas comerciais, como shoppings e feiras populares, esse cenário exige uma abordagem proativa para prevenir delitos como furtos e roubos e a implementação de ações de policiamento ostensivo e preventivo para garantir a segurança e a tranquilidade da população durante esse período de intensa movimentação e atividades noturnas.

Visando este reforço no policiamento preventivo, durante o mês de dezembro – 1º a 24 de dezembro de 2023 –, a Polícia Militar do Paraná aplicará o efetivo administrativo e operacional das Organizações Policiais Militares (OPMs), dos Comandos Intermediários e dos órgãos de Direção e Apoio da PMPR, com o propósito de empreender esforços proativos para prevenir e coibir a prática de ações delituosas durante o período de compras e festividades natalinas.

