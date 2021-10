Da Redação

Polícia Militar realiza exposição no shopping de Apucarana

A Polícia Militar, através do 10º BPM de Apucarana, realiza entre os dias 18 e 23 de outubro, uma exposição de materiais da PM no Shopping Centro Norte, com a finalidade de ampliar e consolidar a integração entre a PMPR e a comunidade.

continua após publicidade .

A exposição ocorrerá das 18h às 22h, onde os policiais apresentarão diversos materiais utilizados no dia a dia da Polícia Militar, além de fardas infantis para que as crianças possam tirar fotos na viatura policial.

Além disso, no horário entre às 19h e 21h, as equipes especializadas, ROTAM, ROCAM ou Canil Setorial, estarão presentes na exposição para aumentar a integração com a comunidade e realizar apresentações com os cães.