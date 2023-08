Polícia Militar prende traficante com 90 pedras de crack no Sumatra

A Polícia Militar de Apucarana, no norte do Paraná, prendeu um foragido da Justiça por tráfico de drogas. A situação foi registrada no sábado (19), na Rua Albino Ganassin, no Residencial Sumatra. Com ele, foram apreendidos 91 pedras de crack, que totalizaram 10,9 gramas e R$ 70 em dinheiro.

continua após publicidade

Conforme informações da PM, uma equipe fazia patrulhamento naquele bairro quando visualizou dois homens suspeitos saindo de uma casa. Segundo a polícia, a cena chamou a atenção porque a residência é alvo de diversas denúncias envolvendo comercialização de entorpecentes, local popularmente chamado de "boca de fumo" e "biqueira".

- LEIA MAIS: Motocicleta com chassi adulterado é apreendida pela PM de Apucarana

continua após publicidade

Ao ver a viatura, um dos suspeitos voltou para a casa e fechou o portão. Já o outro homem mudou bruscamente de direção , escondendo algo nas mãos. Ele foi abordado e com ele foram localizadas 91 pedras de crack e R$ 70. Após a consulta do no sistema da polícia, foi constatado que contra ele havia um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas.

Diante do flagrante ele foi encaminhado à 17ª Subdivisão Policial (SDP).

Siga o TNOnline no Google News