Polícia Militar prende suspeitos de tráfico de drogas em Apucarana

175 porções de crack, uma máquina de cartão, um celular e R$ 347

A equipe da Rotam da Polícia Militar (PM) de Apucarana prendeu um homem e apreendeu um adolescente suspeitos de tráfico de drogas, no núcleo habitacional Marcos Freire. A ação policial aconteceu durante um patrulhamento de rotina, nesta quinta-feira (09).

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 12h16, os militares patrulhavam a Rua José Ciapina, quando se depararam com um local conhecido como ponto de tráfico. Dois homens, sendo um adolescente, estavam sentados em frente à residência.

Ainda conforme o B.O., quando avistaram a viatura policial, os suspeitos rapidamente se levantaram para sair do local, o que chamou a atenção das autoridades. Foi, então, dado voz de abordagem e feito buscas nos indivíduos.

No bolso da calça do homem foram encontradas 175 porções de crack. Com o adolescente, os PMs localizaram um aparelho celular, uma máquina de cartão e R$ 347 em espécie. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao maior de idade e o adolescente foi apreendido.

Ambos, junto com os objetos e drogas apreendidos, foram encaminhados para a 17ª Subdivisão de Polícia Militar para os procedimentos cabíveis.

