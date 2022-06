Polícia Militar prende rapaz por tráfico de drogas na Igrejinha

Da Redação

Populares ajudaram a Polícia Militar (PM) a fazer a prisão de um rapaz de 18 anos, por tráfico de drogas, na noite desta terça-feira (28), no Bairro Igrejinha, em Apucarana. A polícia abordou o homem com atitudes suspeitas mas só conseguiu localizar a droga e a arma porque foi informada, através de ligações anônimas pelo 190, que antes da abordagem o jovem havia dispensado um pacote plástico nas imediações do ponto de ônibus. Ele tinha tentado se livrar de quase 30 gramas de cocaína e de um simulacro de arma de fogo.

A ocorrência ocorreu durante patrulhamento de rotina na região do Cemitério Cristo Rei. Dois policiais, de motocicleta, passavam pela rua Nova Ukrânia e observaram dois homens que estavam na praça, em frente a uma moto, com atitudes suspeitas. Um deles com sinais de embriaguez, portando uma garrafa de bebida e o outro, em frente a motocicleta, com o capacete na cabeça.

Ao perceber que os dois policiais faziam o retorno, o rapaz de capacete tentou uma fuga de moto, mas foi abordado há poucos metros do local. Ao ser revistado, os policiais não encontraram nada de ilícito e, na checagem, não havia qualquer antecedente contra o rapaz, que não tinha habilitação.

O outro homem, que estava a pé, já tinha passagens pela polícia, é um usuário de drogas já conhecido das equipes policiais. Ele estava embriagado mas não tinha com ele nenhum ilícito durante a abordagem. Ele foi liberado no local.

Ainda durante a abordagem ao rapaz da moto, no entanto, a PM recebeu pelo 190, informações de que ele teria dispensado uma sacola branca, próximo a um muro, no local onde estavam, na praça. O rapaz tentava justificar o nervosismo à PM por não ter habilitação.

Com as novas informações, a equipe fez a vistoria no local onde eles estavam e encontrou a sacola plástica, onde havia uma porção considerável de uma substância análoga à cocaína. Acionada a equipe do canil, o cachorro treinado, Zara, foram feitas novas vistorias. O pacote foi confirmado como sendo cocaína, pesando 29,1 gramas. Os policiais também encontraram no local o simulacro de uma pistola.

Em seguida, a equipe policial encaminhou o preso, a droga e o simulacro, para a 17ª Subdivisão Policial, para os procedimentos legais. A motocicleta, uma Honda Falcon prata, foi encaminhada ao pátio do 10º BPM, por estar com pendências administrativas.

