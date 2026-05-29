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Polícia Militar prende procurado pela Vara da Família em Apucarana

Suspeito ficou agitado ao receber a voz de prisão e precisou ser contido pela equipe durante operação no Jardim São Pedro

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.05.2026, 11:04:01 Editado em 29.05.2026, 11:03:56
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Polícia Militar prende procurado pela Vara da Família em Apucarana
Autor Homem foi entregue na cadeia de Apucarana - Foto: Arquivo TN

Na tarde desta quinta-feira (28), a Polícia Militar (PM) prendeu um homem que estava com um mandado de prisão em aberto no Jardim São Pedro, em Apucarana (PR). A ocorrência foi registrada na Rua Professor Talita Bresolin, por volta das 16h40.

-LEIA MAIS: Kombi pega fogo na Avenida Minas Gerais e mobiliza Corpo de Bombeiros

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Os policiais realizavam rondas preventivas pela região, como parte de uma operação de reforço na segurança pública, quando reconheceram o homem. Contra ele, havia uma ordem de prisão expedida pela Vara de Infância e Família da comarca de Apucarana.

Durante a abordagem, ao ser informado de que seria levado à delegacia, o homem ficou bastante agitado e passou a contestar os motivos da prisão. Para evitar uma possível fuga e garantir a segurança de todos os envolvidos, a equipe precisou algemar o suspeito.

Com o apoio de uma viatura adicional, o homem foi conduzido diretamente para cadeia pública da cidade, onde agora segue à disposição da Justiça.

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abordagem policial Apucarana MANDADO DE PRISÃO POLICIA MILITAR Prisão segurança pública
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