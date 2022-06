Polícia Militar prende homem que vendia crack na praça da matriz

Da Redação

As pedras de crack e o dinheiro que estava com o suspeito preso foram entregues na delegacia

Uma equipe de patrulhamento da Polícia Militar de Apucarana efetuou a prisão de um traficante, de 23 anos, nesta quarta-feira (29), na área central da cidade. Já era início da noite quando, ao passar pelo centro, a patrulha viu dois homens que estavam na região da chamada praça da onça. Um dos homens teria passado algo para as mãos do outro, em atitude suspeita.

Os homens, ao perceberam a viatura policial, saíram no sentido oposto aos dos policiais, tomando a direção da praça 28 de Janeiro. A patrulha fez a volta na quadra e encontrou um dos homens, na esquina da rua Rene Camargo com a Munhoz da Rocha. Era o que estaria passando algo para o outro.

De imediato, na abordagem, os policiais fizeram uma vistoria e não encontraram nada de ilícito com o suspeito. A equipe do patrulhamento, suspeitando da conduta, fez uma rápida busca no terreno próximo, por onde ele teria passado ao tentar fugir da abordagem policial, e encontrou 5 pedras de crack.

Ao ser questionado pelos policiais, o rapaz acabou admitindo que a substância estava com ele e que seriam oito pedras. Com a informação, os policiais ainda precisavam encontrar as três pedras restantes e solicitaram o apoio do canil. Uma equipe, com o cão de faro Iron, esteve no local e conseguiu localizar mais uma pedra apenas.

O rapaz disse aos policiais que havia adquirido 10 pedras de crack em Rolândia, que ele repartiu em 20 porções e que vinha fazendo a comercialização das pedras na praça da Onça. Ele foi preso e encaminhado, com a droga e uma pequena quantia em dinheiro, para a 17 Subdivisão Policial para as providências legais.

