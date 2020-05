A Polícia Militar de Apucarana prendeu na tarde desta segunda (4) um homem de 29 anos por tráfico de drogas na Vila Regina, em Apucarana. Segundo o relatório, a equipe foi até o local, mas o suspeito fugiu e foi contido na Rua Regina Alves Pereira.

Com apoio da equipe do Canil, a PM iniciou buscas pelo local da denúncia e localizou uma pedra de crack, além de 81 gramas de maconha. Diante do fato, foi dada voz de prisão ao autor, que foi encaminhado até a 17ª SPD de Apucarana.