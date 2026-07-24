Polícia Militar prende homem com mandado em aberto no Sumatra

Ação aconteceu na noite de quinta-feira, após a equipe receber informações sobre a localização exata do indivíduo de 40 anos

Na noite de quinta-feira (23), a Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 40 anos que era procurado pela Justiça. A prisão aconteceu por volta das 20h30 na Rua João Volpato, localizada no Loteamento Residencial Sumatra I, em Apucarana.

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Os policiais foram até o endereço após receberem informações de que o suspeito estaria morando no local. Ao chegarem no terreno, que conta com duas casas, a equipe fez contato com a moradora do imóvel da frente. Ela confirmou aos agentes que o homem vivia na residência dos fundos.

A equipe, então, avançou até a segunda casa e abordou o morador. Após confirmarem a identidade dele, os policiais informaram sobre a ordem judicial pendente e efetuaram a prisão. Para garantir a segurança da equipe durante a ação e evitar qualquer tentativa de fuga, ele foi algemado.

Após ser informado sobre seus direitos, o homem foi encaminhado à Cadeia Pública de Apucarana, onde agora permanece à disposição da Justiça. O crime que o detido responde não foi divulgado pela corporação.