Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
APUCARANA

Polícia Militar prende homem com mandado em aberto no Sumatra

Ação aconteceu na noite de quinta-feira, após a equipe receber informações sobre a localização exata do indivíduo de 40 anos

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 07:44:23 Editado em 24.07.2026, 07:44:15
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Polícia Militar prende homem com mandado em aberto no Sumatra
Autor Homem foi encaminhado à Cadeia Pública de Apucarana - Foto: TNOnline

Na noite de quinta-feira (23), a Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 40 anos que era procurado pela Justiça. A prisão aconteceu por volta das 20h30 na Rua João Volpato, localizada no Loteamento Residencial Sumatra I, em Apucarana.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta sexta-feira (24) em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os policiais foram até o endereço após receberem informações de que o suspeito estaria morando no local. Ao chegarem no terreno, que conta com duas casas, a equipe fez contato com a moradora do imóvel da frente. Ela confirmou aos agentes que o homem vivia na residência dos fundos.

A equipe, então, avançou até a segunda casa e abordou o morador. Após confirmarem a identidade dele, os policiais informaram sobre a ordem judicial pendente e efetuaram a prisão. Para garantir a segurança da equipe durante a ação e evitar qualquer tentativa de fuga, ele foi algemado.

Após ser informado sobre seus direitos, o homem foi encaminhado à Cadeia Pública de Apucarana, onde agora permanece à disposição da Justiça. O crime que o detido responde não foi divulgado pela corporação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Crime investigação policial JUSTIÇA POLICIA MILITAR prisão em Apucarana segurança pública
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV