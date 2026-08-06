Polícia Militar prende dupla com barras de ferro furtadas no Residencial Araucária

Suspeitos abandonaram o material e tentaram escapar por uma área de mata, mas foram alcançados e confessaram o crime

Dois homens, de 30 e 32 anos, foram presos na madrugada desta quinta-feira (6) após furtarem barras de ferro em Apucarana. A ação ocorreu no Residencial Araucária, logo após a dupla tentar fugir de uma equipe da Polícia Militar (PM) se escondendo em uma área de mata.

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A polícia foi acionada por volta das 3h da manhã por um morador que desconfiou dos suspeitos carregando as ferragens pelas ruas do bairro. Durante as buscas pela Rua Geraldo Lourenço de Souza, os policiais localizaram os homens.

Ao notarem a aproximação da viatura, os dois jogaram o material no chão e correram em direção ao mato. Eles foram acompanhados de perto pelos policiais e detidos logo em seguida. Durante a revista, nada de irregular foi encontrado nos bolsos ou roupas da dupla.

Questionados sobre a origem do material, os homens confessaram que haviam acabado de furtar as barras de ferro na Rua José Barreto. A equipe policial foi até o endereço indicado pelos próprios suspeitos e confirmou o ponto exato de onde as peças foram retiradas, observando também que o local possui câmeras de monitoramento que podem ter registrado o crime.

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Diante da confissão e das evidências, os dois receberam voz de prisão no local. Eles foram encaminhados à delegacia da cidade, juntamente com todo o material recuperado, e agora estão à disposição da Justiça.